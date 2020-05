Lili Paul-Roncalli (22) hat Let's Dance gewonnen – was kommt als nächstes? Vergangenen Freitag wurde die Artistin zum Dancing Star 2020 gekürt – keine große Überraschung: Schließlich hatte die Brünette in der Tanzshow an der Seite von Profipartner Massimo Sinató (39) eine Menge Ehrgeiz bewiesen. Im Rampenlicht zu stehen liegt der Tochter des berühmten Roncalli-Zirkusdirektors Bernhard Paul (73) zudem eindeutig im Blut. Hätte Lili nach ihrer erfolgreichen "Let's Dance"-Teilnahme nun Lust auf weitere Auftritte im Fernsehen?

"'Let's Dance' war eine wundervolle Erfahrung, aber ich muss jetzt nicht in jedem TV-Format mitwirken", stellt die 22-Jährige im RTL-Interview klar. "Es war nie so mein großer Traum, ins Fernsehen zu kommen." Lili möchte vielmehr den Zirkus mit ihren Geschwistern weiterführen. "Ich bin halt nicht in einer Stadt aufgewachsen, sondern mein Leben war der Zirkus", erklärt die Beauty dazu. "Das war immer mein Zuhause. Und ich könnte mir eigentlich ein Leben ohne mein Zuhause gar nicht vorstellen."

Wie geht es Lili denn so kurz nach ihrem Sieg? "Ach, im Moment genieße ich wirklich den Moment. Ich hab's selber noch gar nicht begriffen", gibt die Kölnerin zu. "Und ich hab eigentlich nicht damit gerechnet. Ich freu' mich natürlich." Seid ihr überrascht, dass sie nicht unbedingt wieder ins Fernsehen will? Stimmt ab!

Anzeige

Thomas Burg / ActionPress Lili Paul-Roncalli und Massimo Sinató im "Let's Dance"-Finale

Anzeige

Thomas Burg / ActionPress Lili Paul-Roncalli im "Let's Dance"-Finale

Anzeige

Thomas Burg / ActionPress Massimo Sinató und Lili Paul-Roncalli im "Let's Dance"-Finale



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de