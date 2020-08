Ist es etwa schon so weit? Eigentlich soll Maren (28) und Tobias Wolfs Sohnemann am 14. August das Licht der Welt erblicken – doch schon seit einer Weile haben die YouTuber das Gefühl, dass es womöglich schon etwas früher losgehen könnte. Sollen die Netz-Turteltauben mit ihrer Vermutung tatsächlich recht behalten? Denn schon seit mehr als 24 Stunden herrscht auf dem Account der werdenden Mama Funkstille!

Das letzte Mal, dass man etwas von Maren gehört hat, war an Tobis 29. Geburtstag am Freitag – seitdem scheint sie auf ihrem Instagram-Profil nicht mehr aktiv gewesen zu sein. In der Regel meldet sich die Schwangere bei ihrer Community ab, wenn sie sich für ein paar Stündchen ausruhen möchte oder es ihr nicht gut geht. Doch diesmal ist sie ohne Vorankündigung nicht mehr aktiv. Ihr Mann Tobi postete in seiner Story zwar noch ein, zwei Sequenzen, wie er zum Beispiel die gemeinsame Katze streichelt – ob diese Aufnahmen aber wohl aktuell sind? Die Fans munkeln jedenfalls unter ihrem letzten Post schon fleißig, ob sich der Kleine schon auf den Weg gemacht hat.

Fest steht jedenfalls, dass Maren schon seit einigen Tagen immer mal wieder mit Unterleibsschmerzen zu kämpfen hat. Sie war vor Kurzem sogar im Krankenhaus, weil der Verdacht auf einen Blasensprung bestand. Nach zahlreichen Untersuchungen durfte sie dann aber wieder nach Hause.

Anzeige

Instagram / marenwolf Maren Wolf mit Babybauch

Anzeige

Instagram / marenwolf Maren Wolf, Netz-Star

Anzeige

Instagram / tobiaswolf Tobias und Maren Wolf



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de