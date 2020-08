Inci Sencer (27) hat in Sachen Familienplanung keine Zeit verloren! Im Dezember 2017 bekamen die ehemalige Bachelor-Kandidatin und ihr Mann Daniel ihre erste gemeinsame Tochter Mila Jolie. Nur ein Jahr später schenkten sie ihr noch eine Schwester: Neyla Sophie. Die beiden haben also wirklich einen sehr kleinen Altersunterschied und sehen sich obendrein noch verdammt ähnlich – so ähnlich, dass sie glatt als Zwillinge durchgehen könnten.

Auf ihrem Instagram-Account teilte Mama Inci ein Foto mit ihren beiden Mäusen und schrieb dazu. "Ich finde es immer wieder lustig, wie die Leute einen anschauen und überlegen: 'Sind das Zwillinge?' Aber wenn man genau hinschaut, finde ich, sieht man einfach, dass es keine sind." Und letztendlich sei sie froh darüber, dass die zwei nur ein Jahr trennt. "Denn sie haben immer jemanden zum Spielen und sind hoffentlich immer füreinander da", betonte sie.

Sila Sahin-Radlinger (34) legte in Sachen Nachwuchs ein ähnliches rasantes Tempo vor. Ihre Söhne Noah und Elijah erblickten innerhalb von rund einem Jahr das Licht der Welt – das sorgt laut der Nachtschwestern-Darstellerin oft für Verwirrung. "Völlig egal, Mama ist stolz wie Bolle", stellte sie klar.

Instagram / inci.sencer Inci Sencer mit ihren beiden Töchtern

Instagram / inci.sencer Inci Sencer, ehemalige "Der Bachelor"-Kandidatin

Instagram / diesilasahin Sila Sahin (2.v.l.), ihre Mutter sowie Samuel Radlinger und ihre Söhne Noah und Elija

