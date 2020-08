Die erste Kandidatin der diesjährigen Promi Big Brother-Staffel steht fest! Am 7. August ist es wieder so weit: Reality-TV-Fans dürfen sich auf eine neue Staffel von "Promi Big Brother" freuen und das Container-Leben der Kandidaten wieder hautnah verfolgen. Bisher war noch nicht bekannt, welche Stars die Zuschauer täglich im TV sehen dürfen. Jetzt steht fest: Jasmin Tawil (38) ist die erste bestätigte Teilnehmerin des beliebten Fernsehformates!

"Die schrille Schauspielerin Jasmin Tawil hat eine einzigartige Lebensgeschichte und ist unsere erste Bewohnerin bei "Promi Big Brother"!", heißt es auf der Instagram-Seite der Reality-TV-Show. Auch die Musikerin selbst meldete sich inzwischen zu Wort: "Ich wollte es euch als Erste sagen, es gab ja bereits Gerüchte", sprach die Schauspielerin in ihrer Instagram-Story zu ihren Fans. Dabei kreierte sie bereits den Hashtag "TeamJasmin" und machte damit wohl ihre Freude über den Einzug in den Container deutlich!

Aber wer noch wird in dem Unterhaltungsformat ab nächster Woche zu sehen sein? In den letzten Tagen kursierten Gerüchte, dass unter den Teilnehmern unter anderem auch Simone Ballack (44), die Ex-Frau von Michael Ballack (43), sein soll. TV-Erfahrung brächte die 44-Jährige jedenfalls mit: Sie nahm im Jahr 2013 bereits an Let's Dance teil.

Public Address / ActionPress Jasmin Tawil, Schauspielerin

Getty Images Jasmin und Adel Tawil im Jahr 2010

Instagram / simoneballack Simone Ballack



