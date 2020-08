Brechen für Felix von Jascheroff (37) jetzt endlich wieder gute Zeiten an? Im März hatte der Schauspieler im Netz bekannt gegeben, dass er und seine Frau Bianca zukünftig getrennte Wege gehen. Das Liebes-Aus hat ihn in den vergangenen Wochen ganz schön mitgenommen – so zog er sich zum Beispiel auch erst einmal von Social Media zurück. Seit einigen Wochen ist der GZSZ-Star aber wieder im Netz aktiv – und bringt nun sogar mit einer Aufnahme die Gerüchteküche zum Brodeln: Ist er etwa wieder verliebt?

Am Wochenende teilt Felix einen Schnappschuss in seiner Instagram-Story, bei dem die Fans wohl erst zweimal hingucken müssen. Felix hat es sich im Kerzenschein auf einer Terrasse gemütlich gemacht – nur seine Füße sind auf dem Bild zu sehen. Doch Moment, so ganz stimmt das nicht, denn ein zweites Paar Füße, das höchstwahrscheinlich einer Frau gehört, gesellt sich zu Felix' Beinen. Dazu schreibt er: "Jeder ist seines Glückes Schmied. Happy Weekend euch allen, macht das Beste daraus und genießt die Zeit."

Dass der Seriendarsteller wirklich wieder vergeben ist, ist damit zwar nicht bewiesen, doch immerhin scheint er endlich wieder nach vorn schauen zu können. "Natürlich haben mich die letzten Monate aus den Socken gehauen. Gar keine Frage", erklärte Felix noch kürzlich im Interview mit Bild.

Instagram / felixvjascheroff Füße von Felix von Jascheroff und einer Unbekannten

Max Bertani / ActionPress Felix von Jascheroff, GZSZ-Darsteller

Instagram / felixvjascheroff Felix von Jascheroff im Oktober 2019



