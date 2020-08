Kaum zu glauben, dass es nicht einmal zwei Jahre her ist: Im September 2018 gab das einstige YouTube-Traumpaar Julita (21) und Aurel seine Trennung bekannt. Dabei hatten sie erst Anfang des Jahres eine gemeinsame Tochter bekommen. Es war ein Riesenschock für ihre Fans. Inzwischen ist Julita wieder glücklich vergeben – und hat jetzt auch ein Kind mit ihrem neuen Partner Florian. Und sie ist nicht die einzige, die weitergezogen ist: Auch ihr Verflossener Aurel erwartet Nachwuchs mit seiner neuen Partnerin!

Das verkündeten Aurel und Alena alias Aurelena jetzt ganz stolz via Instagram. Dort veröffentlichte das YouTuber-Paar ein süßes Kussfoto – an sich nichts Neues bei den beiden, wäre da nicht das Ultraschallfoto in ihren Händen. "Wir bekommen ein Baby!", jubelt Aurel in der Bildunterschrift. "Wir können unser Glück immer noch kaum fassen, aber wir bekommen wirklich ein Kind zusammen. Ein wirklich unbeschreiblich schönes Gefühl."

In den Kommentaren unter dem Beitrag sammeln sich bereits zahlreiche Glückwünsche an die werdenden Eltern – auch seitens ihrer YouTube-Kollegen. "Alles Glück der Welt", wünscht ihnen beispielsweise Sonny Loops. Julita hat die Babyverkündung ihres Ex bisher jedoch nicht kommentiert.

Instagram / aurel.ivo Aurel und Alena verkünden die Schwangerschaft

Instagram / julia.schulze_official Julita mit ihrem Partner Florian und ihren Kindern



