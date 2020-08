Adele Adkins (32) flasht ihre Fans mit diesem Schnappschuss! Nach ihrer Scheidung von Simon Konecki hatte die Sängerin durch viel Sport und eine Ernährungsumstellung stolze 45 Kilo abgenommen. Seitdem zeigt sie ihre Mega-Body-Transformation regelmäßig im Netz und raubt ihren Followern mit ihrem Erscheinungsbild regelrecht den Atem. Jetzt sorgt die "Hello"-Interpretin für Nachschub: Auf ihrem neusten Foto ist Adele kaum wiederzuerkennen.

Mit einem Instagram-Schnappschuss will Adele offensichtlich ihre Kollegin Beyoncé (38) unterstützen: Adele kniet vor einem Kamin, während sie auf einen Fernseher über sich zeigt – auf dem Bildschirm ist ein Standbild des neuen Films "Black is King" der dreifachen Mutter zu sehen. Doch nicht etwa Beyoncé steht im Mittelpunkt dieser Aufnahme: In Leggings und einem hautengen Shirt grinst Adele in die Kamera und zeigt wieder einmal mehr ihren unglaublichen Abnehmerfolg. Auch mit ihrer langen, welligen Mähne erkennt man sie kaum.

Dass verdeutlichen auch ihre Follower in der Kommentarspalte. "Ehm... wer bist du und was hast du mit Adele gemacht?", fragt sich ein User ungläubig. Ihre anderen Abonnenten wollen offenbar einfach nicht wahrhaben, dass es sich auf diesem Pic wirklich um die 32-Jährige handelt: "Es hat zwei Minuten gedauert, um zu erkennen, dass das wirklich Adele ist."

Anzeige

Getty Images Adele Adkins bei den Grammy Awards 2017

Anzeige

Getty Images Adele, Sängerin

Anzeige

Instagram / adele Adele Adkins im Juni 2020



