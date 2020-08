Chris Pratt (41) und Katherine Schwarzenegger (30) bekommen ihr erstes gemeinsames Kind – und wollen es nicht mehr verstecken! Nachdem im April bekannt geworden war, dass sie Nachwuchs erwarten, warteten ihre Fans zunächst vergeblich auf eine Nachricht der Eheleute. Doch nach und nach sollten erste Paparazzi-Schnappschüsse der werdenden Mutter auftauchen, und im Juni plauderte sie im Netz auch ganz offen über ihre Schwangerschaft. Dennoch ist dieser Schnappschuss eine absolute Seltenheit: Chris hat ein Pärchenfoto mit seiner schwangeren Frau veröffentlicht!

In seiner Instagram-Story berichtete der Schauspieler jetzt von einer Wandertour, die das Paar am Wochenende unternommen hat – inklusive Beweisfoto: Chris und Katherine sind in legere Sportsachen gekleidet, posieren auf der Spitze eines Berges und lächeln glücklich in die Kamera. Absoluter Eyecatcher ist natürlich der Babybauch der Mami in spe, der inzwischen kugelrund ist! "Auch wenn wir kurz vorm Platzen sind, machen wir noch weiter", witzelte der "Guardians of the Galaxy"-Star unter dem Foto.

Wie weit Katherines Schwangerschaft bereits fortgeschritten ist, ist nicht bekannt. Nach Chris' Kommentar – und der Größe des Babybauchs – zu urteilen, kann es aber wohl nicht mehr allzu lange dauern. Was meint ihr: Kommt das Kind bald? Stimmt in der Umfrage unter unserem Artikel ab!

MEGA Katherine Schwarzenegger und Chris Pratt im April 2019

MEGA Katherine Schwarzenegger und Chris Pratt im Juni 2020

MEGA Katherine Schwarzenegger und Chris Pratt im Juni 2020



