James Van Der Beek (43) widmete seiner Frau Kimberly rührende Zeilen im Netz! Im August 2010 gab der Schauspieler seiner Gattin das Jawort. In ihrer Ehe erlebten die beiden sowohl Höhen als auch Tiefen. Erst vor wenigen Monaten ereilte die Eltern von fünf Kindern ein besonders schweres Schicksal: Die Blondine erlitt ihre fünfte Fehlgeburt innerhalb von neun Jahren. Am Wochenende hatte das Paar dann allerdings allen Grund zur Freude: James und Kimberly konnten ihren 10. Hochzeitstag feiern – und aus diesem Anlass teilte der Filmstar nun emotionale Worte.

"Heute vor zehn Jahren hat mich diese Frau zum glücklichsten Menschen gemacht, der ich je war", schrieb James am Sonntag via Instagram und teilte einige Pärchenbilder mit Kimberly. Bevor die Schönheit in sein Leben getreten war, hatte sich der TV-Star schon lange nach einer ernsthaften Beziehung gesehnt. "Wir haben Freude und Schmerz und alles dazwischen durchgemacht", blickte der 43-Jährige auf seine bisherige Ehe zurück. Dabei ließ er seiner Partnerin noch aus dem Schwärmen: "Du bist der beste Mensch, den ich kenne. Ich liebe dich!"

Kimberly stand ihrem Liebsten in den vergangenen zehn Jahren in allen Lebenslagen nicht nur tapfer zur Seite, sondern machte den Produzenten offenbar auch zu einem besseren Menschen: "Diese Ehe hat mich dazu gebracht, noch präsenter, ehrlicher, authentischer, offener, geduldiger, leidenschaftlicher, gewagter, fähiger, lustiger und verletzlicher zu sein, als ich es zuvor je war."

