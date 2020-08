So langsam hat sie die Nase voll! Wer Carmushkas Schwangerschaft im Netz verfolgt, weiß, dass sie in den vergangenen Monaten mit einigen Schwierigkeiten zu kämpfen hatte. Anfängliche Schwangerschaftsdepression, Übelkeit und dann auch noch vorzeitige Wehen – die Bloggerin blickt wirklich auf eine ziemlich turbulente Zeit zurück. Da ist es kein Wunder, dass Carmen mittlerweile genug hat und einfach nur noch ihre Tochter in die Arme schließen will.

Dass die Netz-Bekanntheit kein Blatt vor den Mund nimmt, ist wohl mittlerweile bekannt. Deshalb überrascht es auch nicht, dass sie sich nun mit ehrlichen Worten an ihre Community wendet. "Ich habe die ganze Zeit überlegt, ob ich jetzt eine Story machen soll oder nicht. Ich bin nicht wirklich bester Stimmung, muss ich zugeben", beginnt Carmen ihre Instagram-Story. Schon seit einigen Tagen fühle sie sich unwohl und die Schwangerschaft mache ihr momentan sehr zu schaffen. "Ich bin die ganze Zeit den Tränen nah, aber ich muss mich jetzt wieder ein bisschen fangen und motivieren, weil es ist ja nichts Schlimmes passiert oder so. Ich fühle mich einfach nur scheiße", erklärt die Rheinländerin weiter.

"Aber bei mir kann sich das auch gleich schlagartig ändern", beruhigt Carmen ihre Community. Sie habe einfach hin und wieder mal Tage, an denen ihr alles zu viel werde. Vor allem jetzt, nachdem sie vom Arzt Ruhe verordnet bekommen habe, sei die Stimmung im Keller. Füße hochlegen und entspannen ist für die Powerfrau, die neben ihrem Influencer-Job auch noch ein eigenes Unternehmen zu führen hat, eben nicht so einfach.

Instagram / carmushka Carmushka, Web-Bekanntheit

Instagram / carmushka Carmushka im Juni 2020

Instagram / carmushka Carmen Kroll, Netz-Star



