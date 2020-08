Tekashi69 darf sich wohl schon bald über Familienzuwachs freuen! Erst vor wenigen Tagen überraschte der Rapper seine Community mit einer erfreulichen Nachricht: Der Musiker hat seine Haftstrafe wegen illegalem Waffenbesitz und Drogenhandel abgesessen. Aufgrund seiner Asthmaerkrankung und der aktuellen Lage durfte der Künstler die letzten Wochen der Strafe sogar mit Fußfessel in den eigenen vier Wänden verbringen. Nach dem Ende des Hausarrests gibt es jetzt noch weitere Neuigkeiten: 6ix9ines Freundin Jade erwartet ein Kind!

Seit 2018 sind Jade und der "Trollz"-Interpret ein Paar. Via Instagram teilte die dunkelhaarige Schönheit jetzt einen kurzen Clip, in dem sie sexy in einem pinkfarbenen Overall posiert. Neben der Verlinkung ihres Stylisten und der Marke ihrer Klamotten verkündete die Beauty ohne jegliche Vorwarnung: "Ich bin schwanger!" Prompt erhielt die Influencerin von ihren rund 1,4 Millionen Followern zahlreiche Glückwünsche in den Kommentaren. 6ix9ine hat sich zu der Schwangerschaft bisher allerdings noch nicht geäußert.

Tekashi69, der mit bürgerlichem Namen Daniel Hernandez heißt, ist bereits stolzer Vater zweier Kinder aus zwei früheren Beziehungen. Darunter seine vierjährige Tochter Saraiyah Hernandez mit Ex-Freundin Sara Molina.

Anzeige

Instagram / __ohsoyoujade 6ix9ines Partnerin Jade im August 2020

Anzeige

Instagram / __ohsoyoujade 6ix9ines Freundin Jade im Juli 2020

Anzeige

Instagram / 6ix9ine0fficial Tekashi69, Rapper



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de