Vor zwölf Monaten gingen sie endlich den nächsten Schritt! Im August 2019 wagten sich Supermodel Heidi Klum (47) und Tokio Hotel-Rocker Tom Kaulitz (30) vor den Traualtar. Versuchte das Brautpaar damals, sämtliche Paparazzi vor dem unerlaubten Knipsen ihrer Trauung abzuhalten, teilt die glückliche Ehefrau heute höchstpersönlich Einblicke in ihren gemeinsamen großen Tag, denn: Am Montag jährt sich die Klum-Kaulitz-Sause zum ersten Mal – da wird Heidi im Netz sogar ganz emotional!

Ihren neuen Post auf ihrem Instagram-Account widmet die Germany's next Topmodel-Jurorin voll und ganz ihrem Ehemann: Einen Schnappschuss im Hochzeitskleid an der Seite ihres Auserwählten ziert sie mit einer rührenden Liebeserklärung: "Tom, ich verliebe mich jeden Tag neu in dich. Heute zelebriere ich mit dir unsere Liebe. Der Hochzeitstag ist ohne Frage einer der wunderschönsten Tage", kann die 47-Jährige ihre Schmetterlinge im Bauch kaum zügeln.

In einer weiteren Zeile macht die vierfache Mutter noch einmal deutlich, welch hohen Stellenwert sie ihrer Partnerschaft zuschreibt: "In der Liebe versinken und verlieren sich alle Widersprüche des Lebens", schwärmt Heidi von ihrer Beziehung.

Instagram / heidiklum Tom Kaulitz und Heidi Klum im März 2020

Getty Images Heidi Klum und Tom Kaulitz in Oktober 2019

Instagram / heidiklum Heidi Klum und Tom Kaulitz in ihren Flitterwochen



