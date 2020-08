Aline Bachmann (26) hat konkrete Pläne! Vor einigen Monaten hat die ehemalige DSDS-Kandidatin den Kilos den Kampf angesagt – und inzwischen eine echte Transformation durchlebt: Zwischenzeitlich wog sie 196 Kilogramm, jetzt sind es nur noch 85! Doch der gewaltige Gewichtsverlust hat Spuren an ihrem Körper hinterlassen. Diese möchte Aline nun mithilfe eines OP-Marathons beim Beauty-Doc beseitigen lassen. Doch welche Eingriffe sind genau geplant?

Im RTL-Interview erzählte die 26-Jährige, dass sie vor allem am Bauch noch viel überschüssige Haut habe, die sich in der kurzen Zeit von weniger als einem Jahr nicht zurückbilden konnte: "Das ist wirklich eine Sache, die im alltäglichen Leben einfach stört. Das ist eine Fettschürze, die hängt und auch einiges an Kilos hat." Diese Hautlappen möchte sich Aline nun von einem Berliner Chirurgen in mehreren Schritten entfernen lassen und hatte bereits ein erstes Beratungsgespräch, das offensichtlich vielversprechend war: "Angst habe ich keine mehr. Ich würde am liebsten sofort starten und bin der festen Überzeugung, dass er die beste Arbeit machen wird."

Wann genau die Eingriffe vonstattengehen sollen, hat Aline bislang noch nicht bekannt gegeben. Sobald sie alle OPs hinter sich hat, möchte sie sich aber einen großen Wunsch erfüllen, wie sie bereits auf Instagram verraten hat: "Mein Traum ist es, danach bei Germany's next Topmodel mitzumachen!"

Anzeige

Instagram / offiziellalinebachmann Aline Bachmann, TV-Bekanntheit

Anzeige

Instagram / offiziellalinebachmann Aline Bachmann, Juni 2020

Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Aline Bachmann bei DSDS 2013



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de