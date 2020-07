Aline Bachmann (26) hat große Pläne für die Zukunft! Die ehemalige DSDS-Kandidatin hat in den vergangenen Monaten eine Mega-Body-Transformation hingelegt: Sie hat ihren Extrapfunden den Kampf angesagt und ihr Körpergewicht fast halbiert! Der Abnehm-Erfolg hinterlässt allerdings auch Spuren, wie sie auf Social Media präsentierte: Die überschüssige Haut ist vor allem an ihrem Bauch stark zu sehen. Deswegen hat Aline nun weitere Schritte geplant: Sie legt sich für den letzten Schliff unters Messer – und dann möchte sie als Kandidatin zu Germany's next Topmodel!

"Ich bin jung und möchte endlich einen schönen Körper. Der OP-Marathon startet schon nächsten Monat", erklärt sie auf Instagram. Auf dem Plan stehen ein Bodylift an der Bauchdecke, Arm- und Beinstraffung sowie eine Brustvergrößerung. Dadurch werde sie noch einmal einiges an Gewicht verlieren, derzeit wiege sie bei einer Größe von 1,78 Metern 85 Kilogramm. Nach ihrem Besuch beim Schönheitschirurgen soll es dann direkt ins nächste TV-Format gehen: "Mein Traum ist es, danach bei 'Germany's next Topmodel' mitzumachen!", offenbart sie.

Das werden aber nicht Alines erste Erfahrungen beim Beauty-Doc sein, wie sie Promiflash bereits offenbarte. So ließ sie sich bereits die Nase korrigieren, entschloss sich zu einer Magenverkleinerung, hat mittlerweile aufgespritzte Lippen, und die Lücken in ihrer oberen Zahnreihe sind verschwunden. Die nächsten Eingriffe sollen aber auch ihre letzten sein.

Anzeige

Instagram / offiziellalinebachmann Aline Bachmann, Juni 2020

Anzeige

Instagram / offiziellalinebachmann Aline Bachmann im Mai 2020

Anzeige

Instagram / offiziellalinebachmann Die ehemalige DSDS-Kandidatin Aline Bachmann



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de