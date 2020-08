So romantisch verbringen Heidi Klum (47) und Tom Kaulitz (30) ihr Liebesjubiläum! Im April 2018 waren das Model und der Tokio-Hotel-Star erstmals zusammen gesichtet worden und sind seitdem nicht mehr voneinander wegzudenken. Am 3. August 2019 hatten die Turteltauben ihre Liebe dann ganz offiziell gemacht und sich auf einem Schiff das Jawort gegeben. Am Montag feierten die beiden nun ihren ersten Hochzeitstag – dieses Mal zwar nicht auf einem Boot, dafür aber in einem Zelt!

Heidi postete jetzt einen süßen Schnappschuss von sich und Tom auf Instagram. Darauf hocken sie zusammen auf einer Wiese vor einem mit Blumen geschmückten Zelt. Die zwei runden den Bohemian-Look des gesamten Settings mit ihren Outfits ab: Tom trägt eine lässige XXL-Hose und drückt seiner Frau, die in ein schulterfreies, weißes Kleid gehüllt ist, einen zärtlichen Kuss auf die Wange.

Die beiden verbrachten ihr Liebesfest allerdings nicht in trauter Zweisamkeit, sondern offenbar mit der gesamten Rasselbande: In ihrer Story teilte Heidi unter anderem einen Clip, in dem ihr Mann ihre zehnjährige Tochter Lou (10) im Garten an den Armen und Beinen packt und durch die Luft schwingen lässt. Der Versuch, dasselbe mit seiner Frau zu machen, gelingt ihm dann jedoch weniger gut: Die Blondine landet gleich nach dem Abheben wieder auf dem Rasen.

Instagram / heidiklum Tom Kaulitz und Heidi Klum lächeln im August 2020

Instagram / heidiklum Tom Kaulitz und Heidi Klum an ihrem Hochzeitstag im August 2020

Instagram / CDcbKK-pJli Model Heidi Klum mit Tom Kaulitz im Sommer 2020



