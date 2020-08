Kylie Jenner (22) hat ihre Mutter immer nah bei sich – zumindest deren Abbild! Die Unternehmerin und ihre Mama Kris Jenner (64) stehen sich total nahe. Besonders seitdem die Kosmetikliebhaberin selbst eine Tochter hat, soll sich die Beziehung der beiden Keeping up with the Kardashians-Stars noch einmal verbessert haben. Ob die 22-Jährige die Momagerin deswegen wohl immer um sich haben will? Denn Kylie hat tatsächlich die Wachsfigur ihrer Mami in ihrem Haus stehen!

Am Dienstag präsentierte die On-Off-Liebe von Travis Scott (29) die Nachbildung ihres Idols in ihrer Instagram-Story: Die lebensechte Puppe thront in einem schwarzen Paillettenanzug an einer Bar und schaut mit ernstem Blick in die Gegend. "Ratet mal, wer jetzt bei mir lebt?", scherzte Kylie in einem Video und erklärte anschließend, dass sie die Wachsfigur nun bei sich aufgenommen habe. "Sie gehört mir!", freute sich die Reality-TV-Bekanntheit.

Erst im Mai 2019 hatte sich Kris über das detailgetreue Exemplar freuen dürfen. Im Kabinett von Madame Tussauds in New York wurde ihre Figur neben denen ihrer Töchter ausgestellt. Später durfte Kris diese mit nach Hause nehmen.

Instagram / kyliejenner Wachsfigur von Kris Jenner

Instagram / kyliejenner Kris und Kylie Jenner im Dezember 2019

Instagram / krisjenner Kris Jenner und Corey Gamble im Madame Tussauds New York



