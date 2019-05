Auch diese Mitglieder des berühmten Kar-Jenner-Clans wurden nun für die Ewigkeit in Wachs gegossen! Bereits seit Jahren können Fans von Reality-Star Kim Kardashian (38) ihr Idol in Madame Tussauds-Museen auf der ganzen Welt bewundern. Ob in den USA oder in Europa, Fans haben mittlerweile in vielen Städten die Möglichkeit, ein Selfie mit dem Ebenbild ihres Idols zu knipsen. Jetzt ist die Auswahl an Promi-Figuren noch weiter gewachsen: Auch Kourtney Kardashian (40) und Kris Jenner (63) haben nun Wachs-Kopien!

Auf Instagram kann Familienoberhaupt und Momager Kris ihr Glück kaum fassen: Während die meisten ihrer Netz-Posts eigentlich den beruflichen Meilensteinen ihrer Kinder gewidmet sind, hat sie in ihrem jüngsten Beitrag höchstpersönlich einen Grund zu feiern: Sie und ihre Älteste Kourt gehören nun auch endlich zum Wachsfiguren-Club! "Wie großartig ist das denn? [...] Die Wachsfiguren von mir, Kourtney, Kim, Kylie (21), Khloe (34) und Kendall (23) werden zum ersten Mal alle beieinander stehen", ist die Vollblutmama hellauf begeistert.

Die Bilder der Fotoreihe geben schon einmal einen Vorgeschmack auf die brandneue Kunstkollektion des New Yorker Madame Tussauds-Museums: Während Kourtney lebensecht in einem Glitzeranzug posiert, schaut sich die Wachs-Managerin ihr Umfeld genau sitzend in einem Stuhl an. Auch diese Doppelgängerinnen sehen sich zum Verwechseln ähnlich. Das findet wohl auch Kris' Partner Corey Gamble (38), der der Nachahmung seiner Freundin die Hand auf die Schulter legt, statt der echten.

Getty Images Kim Kardashian mit ihrer Waxfigur im Madame Tussauds in New York

Getty Images Kendall Jenner im Madame Tussauds London

Instagram / krisjenner Kris Jenner und Corey Gamble im Madame Tussauds New York

