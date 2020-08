Könnte dieses Hobby Stacey Solomon (30) etwa die Freiheit kosten? Seit 2019 ist die einstige The X-Factor-Kandidatin stolze Dreifach-Mutter und gönnte sich zusammen mit ihrem Mann und ihren Kids nun eine kleine Auszeit am Meer. Dort ging sie mit ihrem jüngsten Spross aber nicht etwa schwimmen – das Mutter-Sohn-Gespann sammelte gemeinsam Kieselsteine. Was nach einer süßen Beschäftigung aussieht, könnte der "Loose Women"-Bekanntheit jedoch teuer zu stehen kommen!

In ihrer Instagram-Story präsentierte Stacey ihre Fundstücke erst überglücklich ihren Fans und verriet dabei sogar, etwas ganz Besonderes erspäht zu haben: "Und ich habe ein Fossil gefunden!" Ihre Freude währte jedoch nur kurz: Einige ihrer Follower meldeten sich nämlich auf die Clips zu ihrer Sammelaktion und warnten die Sängerin: "Sei vorsichtig, Stace. Du kannst dafür verhaftet werden, Kieselstein vom Strand mitzunehmen!"

Dass das Sammeln der Kieselsteine solche ernsten Konsequenzen haben könnte, war Stacey zuvor offenbar nicht klar. Sie reagierte auf die Warnhinweise nicht nur mit einem verschämten Lachen, sondern sagte ihrem Mann auch sofort: "Wir müssen sie wieder zurückbringen. Wir müssen es machen, es ist illegal. Ich werde mich nicht verhaften lassen... Nicht während meines Urlaubs!"

Instagram / staceysolomon Stacey Solomon im Juli 2020

Instagram / staceysolomon "Loose Women"-Bekanntheit Stacey Solomon mit ihrem Sohn Rex

Instagram / staceysolomon Stacey Solomon mit ihrem Sohn Rex, 2020



