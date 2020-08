Dieser Schnappschuss verzückt die Royal-Fans! Vor zwei Jahren wurden Prinz (2) William und Herzogin Kate (38) zum dritten Mal Eltern. Ihr jüngster Sohn, Prinz Louis, erblickte am 23. April 2018 das Licht der Welt. Zu seinem zweiten Geburtstag gratulierten ihm nicht nur seine Eltern und Geschwister, sondern auch zahlreiche Fans der Royals – die bekamen deshalb nun ein süßes Dankeschön in Form eines Fotos!

Wie US Magazine berichtet, freuten sich William und Kate offenbar so sehr über die zahlreichen Glückwünsche zum Ehrentag ihres Sprösslings, dass sie den Gratulanten nun sogar jeweils eine Grußkarte sendeten. Die war mit einem Bild von Louis verziert, auf dem er in seinem Geburtstagsoutfit besonders niedlich in die Kamera grinst. In der Karte heißt es: "Der Herzog und die Herzogin von Cambridge haben sich sehr über ihre herzlichen Worte zu Prinz Louis' zweitem Geburtstag gefreut."

Im vergangenen April hatte Kate den kleinen Royal an seinem großen Tag in ein blau-kariertes Hemd gesteckt. Das soll aus dem Modehaus Tu Clothing stammen und in der Supermarktkette Sainsbury's verkauft werden – und das offenbar zu einem sehr erschwinglichen Preis: Denn der Look des Adeligen soll umgerechnet nur etwa 14 Euro gekostet haben!

Anzeige

Getty Images Herzogin Kate und Prinz William in Norfolk, 2020

Anzeige

Instagram / kensingtonroyal Prinz Louis, 2020

Anzeige

Getty Images Herzogin Kate und Prinz William am Commonwealth Day 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de