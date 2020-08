Familienzeit bei Arnold Schwarzenegger (73)! Dass der Schauspieler ein eingefleischter Familienmensch ist, beweisen die regelmäßig veröffentlichten Schnappschüsse seiner fünf Kinder. Gemeinsam feiern sie Geburtstage sowie andere Feste und präsentieren sich bei Kaffee und Kuchen herrlich normal. Jetzt feierte die Filmlegende seinen 73. Ehrentag. Auch da war von Dekadenz keine Spur, denn: Arnold verbrachte den Tag im heimischen Garten im Kreise seiner Liebsten!

Sein Sohn Patrick (26) teilte den Familienschnappschuss auf Instagram. Auf dem Pic sind die Ex-Frau des "Terminator"-Darstellers, Maria Shriver (64) sowie seine Kids Katherine (30), Christina (29), Christopher (22) und Patrick zu sehen. Freudestrahlend stehen sie um den 73-Jährigen herum, der vor drei köstlich aussehenden Torten sitzt. Dabei fühlt sich der Hollywoodstar offenbar pudelwohl – im Gegensatz zu Patrick. "Ich versuche so sehr, zu lächeln, aber diese verdammten Weisheitszähne", erklärte der 26-Jährige seinen etwas strengeren Blick auf dem Foto.

Auch Katherine ließ es sich nicht nehmen, die Liebe zu ihrer Familie öffentlich zu äußern. "Familienzeit ist die beste Zeit", kommentierte die 30-Jährige den Beitrag. Arnolds Sohn Joseph Baena (22), der auf dem Schnappschuss nicht zu sehen ist, richtete auf Instagram rührende Worte an seinen Vater. "Herzlichsten Glückwunsch an meinen Papa. Du wirst immer meine Nummer eins sein", schrieb er unter das Foto, das ihn als Kind in den Armen des ehemaligen US-Politikers zeigt.

Getty Images Arnold Schwarzenegger im Jahr 2015

Instagram / patrickschwarzenegger Arnold Schwarzenegger mit seiner Familie im Jahr 2020

Getty Images Arnold Schwarzenegger und Maria Shriver im Jahr 2003

