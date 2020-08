Ist Kristin Cavallari (33) etwa wieder verliebt? Erst im April dieses Jahres sorgte die Schauspielerin für ein überraschendes Geständnis: Sie und ihr Ehemann Jay Cutler (37) lassen sich nach rund sieben Jahren Ehe scheiden. Schon im vergangenen Winter soll es gekriselt haben, weshalb die TV-Bekanntheit bereits nach einer neuen Wohnung Ausschau hielt. Inzwischen scheint der Reality-TV-Star die Trennung allerdings überwunden zu haben: Im Netz zeigt sich Kristin total happy mit einem Mann an ihrer Seite – und er ist kein Unbekannter!

Eine neue Aufnahme via Instagram zeigt Kristin jetzt an der Seite ihres Ex-Freundes Stephen Colletti (34): Mit einem zufriedenen Lächeln blicken die beiden in die Kamera, während sich die Blondine eng an den Schauspieler schmiegt und liebevoll ihren Arm um ihn legt. Einige ihrer Fans sahen es als eine regelrechte Zeitreise: Immerhin waren Kristin und Stephen zu Zeiten der Dreharbeiten für die Reality-Show "Laguna Beach" nicht nur Kollegen, sondern auch ein Paar. Und auch der 33-Jährigen scheint die Situation bekannt vorzukommen – sie beschrieb den Schnappschuss mit der Frage "2004 oder 2020?!"

Die Fans der einstigen Turteltauben sind bei diesem Anblick jedenfalls völlig aus dem Häuschen: "Mein Teenie-Herz schlägt höher", kommentierte ein Nutzer. Ein anderer User ist sich sogar sicher, dass Liebesnews der beiden das laufende Jahr noch retten könnte.

Kristin Cavallari, Schauspielerin

Stephen Colletti, Schauspieler

Kristin Cavallari, TV-Bekanntheit

