Mischa Mayer spricht Klartext! Der Einzelhandelskaufmann nahm an der vergangenen Love Island-Staffel teil und fiel vor allem durch sein heißes Geflirte mit seiner einstigen Show-Partnerin Ricarda Raatz auf. Letztlich fand der Wahl-Kölner doch keine feste Freundin in der Kuppelsendung. Nun wagt sich der Muskelmann in die Reality-Show Promi Big Brother: Und Promiflash hakte bei Mischa nach, ob er sich vorstellen könnte, sich im TV-Container zu verlieben.

"Ich suche die große Liebe, das ist bekannt. Ich brauche kein Datingformat, um meine Liebe im Fernsehen zu sehen", stellte der 28-Jährige im Promiflash-Interview klar. Mischa sei es nur wichtig, dass die Chemie zwischen ihm und der Frau passe – egal ob er sie auf der Straße oder in einer Show kennenlernt. "Das sind Gefühle, die man nicht verstellen oder verstecken kann. Deswegen kann es auch sein, dass ich dort die Mrs. Right finde", zeigte sich der Reality-Star hoffnungsvoll.

"'Promi Big Brother' ist ein weiterer Schritt in meinem Leben, um ein paar neue Leute kennenzulernen", erklärte der Tattoo-Fan seine Teilnahme. Dabei wolle Mischa sich so präsentieren, wie er wirklich sei. "Ich gehe ohne Plan in ein Format rein. Ich bin als Entertainer geboren worden, ohne mich zu verstellen – und ich weiß, dass ich gut ankommen werde", fügte der Ludwigshafener dem hinzu.

RTL II / Magdalena Possert Mischa und Ricarda, "Love Island"-Kandidaten 2019

Instagram / betonmischaaaa Mischa Mayer im April 2020 in Köln

Instagram / betonmischaaaa Mischa Mayer, Influencer

