Am 7. August ist es soweit: Promi Big Brother flimmert in der achten Staffel über die TV-Bildschirme. Die kürzliche Verkündung der ersten zwölf Kandidaten sorgte jedoch für Furore. Fans bemängelten, dass der Cast zu unbekannt sei. Außerdem gab Saskia Beecks (32) überraschend bekannt, dass sie doch nicht in den Container ziehen möchte. Jennifer Frankhauser (27) tritt als ihr Ersatz an. Aber welcher Kandidat hat das Zeug dazu, das beliebte TV-Spektakel zu gewinnen?

Zu den Bewohnern, die von den Kameras auf Schritt und Tritt verfolgt werden, gehört unter anderem Love Island-Hottie Mischa Mayer. Nach seinen ersten TV-Auftritten hat der 28-Jährige Blut geleckt und fühlt sich im Rampenlicht offenbar pudelwohl. Container-Bewohnerin Emmy Russ machte ihre bereits Fernseherfahrung bei der Spiele-Kuppelshow "Beauty & The Nerd". In der Sendung polarisierte die Blondine vor allem mit frechen Sprüchen und ihrer Streitlustigkeit. Ob sie damit auch im TV-Container für Gesprächsstoff sorgt?

Neben Mischa und Emmy ziehen bei Promi Big Brother außerdem ein: Elene Lucia Ameur, Jasmin Tawil (38), Kathy Kelly (57), Adela Smajic (25), Senay Gueler (44), Ikke Hüftgold (44), Udo Bönstrup (26), Sascha Heyna (45) und Claudia Kohde-Kilsch (56). Außerdem kursieren Gerüchte, dass Simone Ballack (44) auch von der Partie sein wird! Wer wird in die Fußstapfen der einstigen Sieger Janine Pink (33), Silvia Wollny (55) oder David Odonkor (36) treten? Stimmt unten ab!

Sat.1 / Marc Rehbeck "Promi Big Brother"-Bewohner Mischa Mayer

Sat.1 / Marc Rehbeck "Promi Big Brother"-Bewohnerin Emmy Russ

Sat.1 / Marc Rehbeck "Promi Big Brother"-Bewohner Udo Bönstrup

Sat.1 / Marc Rehbeck "Promi Big Brother"-Bewohnerin Adela Smajic

Sat.1 / Marc Rehbeck "Promi Big Brother"-Bewohner Senay Gueler

Sat.1 / Marc Rehbeck "Promi Big Brother"-Bewohner Sascha Heyna

Sat.1 / Marc Rehbeck "Promi Big Brother"-Bewohnerin Elene Lucia Ameur

Sat.1 / Marc Rehbeck "Promi Big Brother"-Bewohner Ikke Hüftgold

Sat.1 / Marc Rehbeck "Promi Big Brother"-Bewohnerin Kathy Kelly

Sat.1 / Marc Rehbeck "Promi Big Brother"-Bewohnerin Jasmin Tawil

SAT.1/Marc Rehbeck "Promi Big Brother"-Bewohnerin Jennifer Frankhauser

Getty Images Simone Ballack im Jahr 2017

