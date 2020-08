Paris Jackson (22) geht wieder solo durchs Leben. Erst am Mittwochabend wurde bekannt, dass die Tochter von Michael Jackson (✝50) und ihr Freund Gabriel Glenn nicht mehr zusammen sein sollen. Seit Anfang 2019 waren die beiden Musiker eigentlich unzertrennlich. Sie waren schließlich nicht nur ein Paar, sondern traten auch gemeinsam als Musikduo auf und hatten eine eigene Webserie. Mit all dem soll jetzt allerdings Schluss sein. Aber wie kommt Paris mit dem Liebes-Aus klar?

"Paris geht mit der Trennung sehr gut um und sie nimmt sich jetzt Zeit, um sich auf ihre Leidenschaft zu fokussieren – ihre Musik. Sie ist gut drauf und wünscht Gabriel nur das Beste", verriet ein Insider dem Portal HollywoodLife. In nächster Zeit will sich die 22-Jährige also offenbar vor allem auf sich selbst und ihre Musik konzentrieren. An eine neue Romanze würde sie im Moment angeblich noch nicht denken.

Offiziell bestätigt haben Gabriel und Paris ihre Trennung bisher allerdings noch nicht. Laut Insiderkreisen sollen sie aber freundschaftlich auseinandergegangen sein. Ein öffentlicher Rosenkrieg ist bei den beiden also wohl nicht zu erwarten.

Getty Images Model Paris Jackson im Februar 2020 in Beverly Hills

Instagram / parisjackson Paris Jackson und Gabriel Glenn im November 2019

Getty Images Paris Jackson und Gabriel Glenn

