Bald wird es auch für sie ernst! Am Freitag ziehen endlich wieder mehr oder weniger bekannte Stars in den Promi Big Brother-Container ein. Unter den mittlerweile schon zwölf bestätigten Kandidaten tummelt sich auch Jenny Frankhauser (27). Als Nachrückerin für Saskia Beecks (32) wartet auf die Halbschwester von Daniela Katzenberger (33) ein großes Abenteuer – aber wovor hat Jenny den größten Respekt?

Im Interview mit Sat.1 verrät die 27-Jährige vorab, was ihr am meisten Sorgen bereitet. "Dass ich nicht weiß, was draußen abgeht. Geht es meiner Oma gut? Ist mit meiner Familie und meinen Hunden alles in Ordnung? Das ist für mich das Allerschlimmste", erzählt die Beauty ganz offen. Die 24-Stunden-Überwachung macht der Dschungelkönigin von 2018 dagegen offenbar überhaupt nichts aus. Als Reality-Erprobte weiß sie schließlich, wie der Hase läuft.

"Das kann von mir aus jeden Tag so sein. Ich habe nichts zu verbergen, ich verstelle mich nicht. [...] Ich finde, es ist ein sehr lustiges Experiment, auf das ich mich sehr freue", gibt die Influencerin im Gespräch weiter preis. Seid ihr gespannt, wie sich Jenny im Container von "Promi Big Brother" schlagen wird? Stimmt in der Umfrage ab!

Jenny Frankhauser

Jenny Frankhauser

Jenny Frankhauser

