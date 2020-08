Auf diese beiden müssen die Fans auch in Zukunft nicht verzichten. Seit mehreren Wochen hatten Oliver Pocher (42) und seine Frau Amira (27) es sich in ihrer Show "Pocher – gefährlich ehrlich!" zur Aufgabe gemacht, unter anderem das aktuelle Geschehen und das Leben einiger Influencer zu kommentieren. Die Zuschauer zeigten sich von dem Comedy-Pärchen so begeistert, dass der Sender jetzt entschieden hat: Die Show wird um zehn weitere Folgen verlängert.

Wie RTL gegenüber DWDL bestätigte, werden die Pochers weiterhin auf Sendung bleiben. Ab dem 27. August wird die neue Staffel der Late-Night-Show ausgestrahlt. Am Sendeplatz wird sich dabei nichts ändern: Wie gewohnt werden sich Oli und Amria am Donnerstagabend um 23:05 Uhr das Verhalten einiger Content-Creator vornehmen. In den nächsten Episoden werden nebenbei auch weitere bekannte Gesichter zu Gast sein, die ihr Debüt als Stand-up-Comedian feiern werden. Wenn es nach dem vierfachen Vater geht, ist auch danach noch lange nicht Schluss. "Ich plane die Show jetzt einfach mal bis zur Rente ein", witzelte er.

Auch der Unterhaltungschef des Kölner Senders Markus Küttner zeigt sich von dem Erfolg der Sendung begeistert: "Amira und Oli machen das toll, die Show ist neu, topaktuell und kommt super beim Publikum an – was will man mehr?!"

Instagram / oliverpocher Oli und Amira Pocher

TVNOW / Stefan Gregorowius Oliver Pocher, Comedian

Instagram / amirapocher Amira Pocher im Juli 2020

