Prinz William (38) und Herzogin Kate (38) hatten sich in den vergangenen Monaten immer wieder neue Ideen einfallen lassen, um trotz der aktuellen Lage mit dem britischen Volk in Kontakt zu treten. So hatten sie unter anderem im Rahmen eines Videocalls die Bingo-Zahlen für die Bewohner eines Seniorenheims bekannt gegeben. Allerdings hatte sich daraufhin eine Dame über das royale Bingo-Spiel beschwert. Jetzt trafen William und Kate ihre Kritikerin und konfrontierten diese humorvoll. Doch mit ihrer schlagfertigen Antwort hatten die beiden bestimmt nicht gerechnet...

Bei einem Besuch des Shire Hall Pflegeheims in der britischen Stadt Cardiff trafen William und Kate nun auf ihre 87-jährige Kritikerin, berichtet Daily Mail nun. "Ich weiß nicht, ob Sie sich an unsere Gesichter erinnern, aber wir haben mit Ihnen Bingo gespielt", erklärte William der Dame und sprach den Tadel an: "Sie haben zwar gewonnen, aber Sie haben gesagt, dass wir uns nicht wirklich gut geschlagen haben." Daraufhin fackelte die Seniorin nicht lange und entgegnete, ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen: "Ja, Sie haben einen verdammt beschissenen Job gemacht." Nicht nur die Pfleger konnten kaum glauben, was sie da gerade gehört haben, auch William und Kate brachen in ein lautes und herzliches Lachen aus.

Gerade ihre offene Art verschaffte der 87-Jährigen Sympathiepunkte bei William. "Ich liebe sie, sie ist brillant. Wenn doch nur jeder so ehrlich wäre, wie sie", befand er. Mit ihrer schlagfertigen Reaktion dürfte die Bewohnerin des Seniorenheimes dem royalen Paar wohl noch für lange Zeit im Gedächtnis bleiben.

Getty Images Herzogin Kate und Prinz William bei ihrem Besuch eines Seniorenheimes im August 2020

