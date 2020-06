Diesen beiden hat Prinz William (37) nun ein Lächeln ins Gesicht gezaubert. Dass der Royal ein absoluter Familienmensch ist, ist kein Geheimnis – und die Rolle als dreifacher Vater steht ihm wirklich gut. Doch der 37-Jährige ist nicht nur ganz vernarrt in seine eigenen Kids, auch andere Kinder liegen ihm sehr am Herzen. Deshalb nahm sich William jetzt sogar die Zeit, um einen schwer kranken Jungen und seine Mutter zu überraschen.

Leanne und ihr Sohn Kaydyn haben es momentan nicht leicht. Weil der Kleine an der Stoffwechselerkrankung Mukoviszidose leidet, die unter anderem auch die Lunge und Atemwege angreift, darf er durch die aktuelle Gesundheitslage das Haus nicht verlassen – jeder Virus ist für den Fünfjährigen extrem gefährlich! Aber glücklicherweise hatte William beschlossen, jetzt bei der Familie für Abwechslung zu sorgen! Per Video-Call kontaktierte der Herzog von Cambridge die beiden, um mit ihnen zu plaudern. Wie der kurze Ausschnitt, der auf BBC ausgestrahlt wurde, zeigt, redeten sie unter anderem darüber, wie schwer es Kaydyn fällt, in Isolation zu leben.

Es ist nicht das erste Mal, dass William ein offenes Ohr für die Bürgerinnen und Bürger hat: Wie vor einigen Tagen bekannt wurde, arbeitet er nebenbei als freiwilliger Helfer bei einer Krisen-Hotline. Dort berät er anonym Menschen mit psychischen Problemen und steht ihnen mit Rat und Tat zur Seite.

