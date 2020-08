Das ist wirklich bitter! Für Katie Price (42) läuft es aktuell alles andere als rund: Nachdem ihr Sohn Harvey (18) vor wenigen Wochen ins Krankenhaus eingeliefert werden musste und sogar mehrere Tage auf der Intensivstation lag, hatte die Reality-TV-Bekanntheit nach seiner Entlassung gehofft, dass endlich wieder etwas Normalität einkehrt. Doch dann verletzte sich Katie selbst, erlitt nach einem Sprung von einer Mauer gleich mehrere Knochenbrüche. Und bis sich ihre Füße wieder vollends erholt haben, wird es eine ganze Weile dauern.

Kurz nach dem Unfall erzählte Katie ihren Fans bereits, dass sie nun drei bis sechs Monate lang den Gips an ihren Beinen tragen müsse – der Prozess, bis alles wieder verheilt ist, werde aber wohl noch länger dauern. Ein Insider erklärt nun gegenüber The Sun: "Die Genesung könnte bis zu zwei Jahre dauern. Sie wird erst im Jahr 2021 wieder laufen können. Sie ist wirklich verärgert und kann nicht glauben, dass es so schlimm ist."

In ihrer Instagram-Story äußert sich auch die 42-Jährige dazu. "Nach weiteren Scans sind die Nachrichten absolut verheerend. Ich bin enttäuscht", erzählt sie ihrer Community. Weitere Details verrät Katie nicht, bekannt ist allerdings, dass in den kommenden Wochen die eine oder andere schwere Operation auf sie zukommt.

Anzeige

Instagram / katieprice Katie Price, Reality-TV-Bekanntheit

Anzeige

Getty Images Katie Price, Model

Anzeige

Instagram / katieprice Katie Price im Urlaub

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de