Jade Übach (26) spricht über ihr Intermezzo mit Serkan Yavuz (27)! In der vergangenen Staffel von Bachelor in Paradise gingen die Reality-TV-Sternchen gleich bei ihrer ersten gemeinsamen Nacht in der Kuppelshow ordentlich auf Tuchfühlung. Es wurde geschmust und geknutscht. Doch so schnell die Romanze angefangen hatte, war sie auch schon wieder vorbei – die Blondine gab dem 27-Jährigen einen Korb. Nun erinnert sie sich an die kurzlebige Liebelei zurück.

Angesprochen auf "den tollen Serkan", antwortete Jade in dem Podcast Trashgeflüster: "Semitoll, aber ja, den habe ich [damals in der Show] kennengelernt". Nachdem viel darüber gemunkelt wurde, wie tief die Gefühle der beiden füreinander damals tatsächlich gewesen seien, stellt die 26-Jährige nun ihre Sicht der Dinge dar: "Nur zum Verständnis: Wir hatten da halt relativ schnell was miteinander und haben uns geküsst. Danach habe ich aber gemerkt, dass ich doch nichts von ihm will."

Na, vor ein paar Monaten klang das allerdings noch ganz anders! Als Jade bei Big Brother auf den Freund von Carina Spack (24) traf, offenbarte sie: "Er und ich haben eine Anziehungskraft. Ich weiß, dass von meiner Seite auf jeden Fall mehr ist als von seiner Seite. Er ist echt eine Schwachstelle von mir."

Anzeige

Instagram / jadebritani Jade Übach im Januar 2020

Anzeige

Instagram / serkan___yavuz Serkan Yavuz und Carina Spack im Januar 2020

Anzeige

Instagram / jadebritani Reality-TV-Star Jade Übach im März 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de