Bei Jasi_xx3 (17) geht es langsam so richtig rund! Das TikTok-Sternchen erwartet mit gerade einmal 17 Jahren sein erstes Kind. Ihre Follower lässt die beliebte Clip-Produzentin dabei auf Social Media an ihrer Schwangerschaft teilhaben. Ganz kurz vor dem Ende ihrer anderen Umstände teilt die Web-Bekanntheit mal wieder ein Update – und siehe da: Mittlerweile trägt Jasi bereits eine riesengroße Kugel vor sich her!

Dieser Post auf dem Instagram-Account der Musik-App-Userin haut ihre Follower regelrecht um, denn: Auf den Bildern trägt der Teenager nichts als einen Bikini – und seine üppige Körpermitte kommt da natürlich besonders gut zur Geltung. "Sommer Feeling", betitelt die junge Frau die Fotos, die sie in ihrer 37. Schwangerschaftswoche zeigen und begeistert ihre Fans damit ungemein. Die Kommentarspalte strotzt nicht nur vor Sonnen-Emojis, sondern auch vor virtuellen Herzen.

Bei diesem Anblick ist es nicht verwunderlich, dass das Baby der Hochschwangeren, die bisher rund 13 Kilo zugenommen hat, voraussichtlich schon am 24. August das Licht der Welt erblicken soll. Na, bleibt abzuwarten, ob Jasi ihre Community bis dahin noch mit weiteren Body-Pics versorgt.

Anzeige

Instagram / jasi_xx3 Jasi_xx3 während ihrer ersten Schwangerschaft

Anzeige

Instagram / jasi_xx3 Jasi_xx3 in ihrer 37. Schwangerschaftswoche

Anzeige

Instagram / jasi_xx3 Jasi_xx3, TikTokerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de