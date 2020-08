Battle of the Bands ist Geschichte! In der Musik-Realityshow treten talentierte Jungs und Mädels in jeweils einer Girl- und einer Boygroup gegeneinander an. Nur eine Band gewinnt am Ende. Von diesem TV-Format waren die Zuschauer offenbar nicht begeistert. Die Quoten fielen in den Keller. Jetzt setzt der Sender die Show nach nur zwei Folgen ab! Woran lag es, dass "Battle of the Bands" keine höhere Reichweite erzielte?

Die Absetzung im linearen TV sei vor allem "für die tollen Talente schmerzlich", heißt es in einem Statement von RTL2. In der Tat tauchen in der Show begnadete Sänger auf – doch Musik spielte scheinbar nur eine Nebenrolle. "Ist das jetzt Love Island mit Singen, oder wie?", fragte ein Twitter-User und traf damit offenbar einen Nerv. Der Reality-TV-Faktor der Musikshow sei viel zu hoch, heißt es in zahlreichen weiteren Kommentaren. "Die Sendung hätte echt Potenzial, aber es wird mehr auf Trash geachtet! Auf Gesang und Performance wird nicht eingegangen", kritisierte ein anderer.

Auch die App, die es begleitend zur Show gab, dürfte so manchen TV-Zuschauern ein Dorn im Auge gewesen sein. Viele Fans fragten sich, wie die Votes, die in der Show verkündet wurden, zustande kamen. "Wann und wie haben die Zuschauer eigentlich abgestimmt? Das ist ja eine Aufzeichnung", fragte ein Kommentator auf Instagram. "Ich geb's auf. Ich habe das Konzept nicht verstanden", war ein weiterer User ratlos.

RTL2 Jana Ina Zarrella, "Battle of the Bands"-Moderatorin

RTL2 Leonie Huhn, "Battle of the Bands"-Kandidatin

RTL2 Shinade McLean, "Battle of the Bands"-Kandidatin

