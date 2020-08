Die finale Entscheidung ist gefallen! In den vergangenen Folgen der Musik-Realityshow Battle of the Bands lieferten sich eine Boyband und eine Girlgroup regelmäßig spannende Duelle auf der Bühne. Doch welche der talentierten Künstlergruppen konnte das Publikum am Ende mit seinen Performances überzeugen? Die Girls haben das musikalische Battle für sich entschieden! Im Promiflash-Interview sprachen Leonie und Shinade jetzt über das Finale und ihren Sieg!

Während die Boyband LAXN, bestehend aus Mika, Cedric, Robin und Dominik das Lied "Cake By The Ocean" und ihre Version von "Illusion" zum Besten gaben, performten Leonie und Shinade unter dem Bandnamen Leonade den Song "Firework" und ihre eigene Single "Illusion". Schließlich entschieden sich die Zuschauer für die beiden Powerfrauen und verhalfen ihnen somit zum "Battle of the Bands"-Sieg. "Ich denke, wir konnten überzeugen, weil wir es gewagt haben, zu zweit – zwei Girls gegen vier Boys – anzutreten", meinte Shinade jetzt gegenüber Promiflash. Leonie vermutete zusätzlich: "Ich würde auch sagen, dass wir sehr viel Gefühl in die Songs reingebracht haben. Ich glaube, das hat zum Schluss dann noch einmal das i-Tüpfelchen aufgesetzt."

Doch wie planen Leonie und Shinade die Zukunft ihrer Band Leonade? "Unsere nächsten Pläne sind auf jeden Fall ganz, ganz, ganz viel Musik machen", freute sich Leonie – und auch Shinade dürfte für Vorfreude bei ihren Fans gesorgt haben: "Musik, Studio, Musikvideo! Das sind die nächsten paar Steps für uns!" Ihre erste gemeinsame Single "Illusion" wird schon Anfang September erscheinen.

RTLII Shinade und Leonie bei der RTL2-Show "Battle of the Bands"

