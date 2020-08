Für die Fans von Battle of the Bands heißt es Abschied nehmen! Am 30. Juli erst ging das neue Musikformat auf Sendung – dabei handelt es sich um eine Mischung aus Reality-TV und Casting-Musikshow: Die Teilnehmer treten nicht nur mit ihren Bands auf, sondern leben mit den einzelnen Mitgliedern während der Dreharbeiten auch zusammen unter einem Dach. Doch bei den Zuschauern kam dieses Konzept offenbar nicht so gut an: Nach nur zwei Folgen wird die Show schon wieder abgesetzt!

Wie ein Sprecher des ausstrahlenden Senders RTL2 gegenüber Bild erklärt, werde "Battle of the Bands" mit sofortiger Wirkung aus dem Programm genommen. Der Grund: Die Einschaltquoten seien deutlich unter den Erwartungen des Senders geblieben. Am vergangenen Donnerstag hätten nur noch 240.000 Menschen den Musikwettbewerb im TV verfolgt. Stattdessen soll zukünftig wieder die Reportagereihe "Hartes Deutschland" den Sendeplatz zur Primetime am Donnerstagabend füllen.

Dennoch sollen die Zuschauer, die das Musikformat für sich gewinnen konnte, auch noch das Ende der Show mitbekommen: Die dritte Folge sowie das Finale werden bei dem Streaminganbieter TVNow zu sehen sein.

Anzeige

RTL2 Stefanie Morela, "Battle of the Bands"-Kandidatin

Anzeige

RTL2 Die Mädels bei "Battle of the Bands"

Anzeige

RTL2 Robin Eichinger, "Battle of the Bands"-Kandidat

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de