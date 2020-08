Woher kennen sich diese beiden Battle of the Bands-Kandidaten? Aktuell kämpfen in der Musik-Reality-Show neun Talente um einen der begehrten Plätze in einer Girl- und Boyband. In der heutigen Folge rückt die einstige DSDS-Teilnehmerin Patricia Miroh nach – und sorgt dabei sofort für einen kleinen Skandal, der auch Mika Setzer betrifft. Worum es geht? Beim Einzug plaudert sie aus, den Hottie bereits von Tinder zu kennen!

In der TV-Vorschau stolziert die hübsche Blondine im eng anliegenden pinken Kleidchen selbstbewusst durch das Loft und begrüßt ihre neuen Mitstreiter. Beim Anblick von Patricia fiel Mika allerdings aus allen Wolken. "Ich kenne immer mehr Leute hier", zeigt sich der Sänger verblüfft. Aber woher denn? "100 Prozent von Tinder!", glaubt die Beauty. In Mikas Erinnerung sollen sie jedoch auf Instagram den ersten Kontakt gehabt haben. Einig werden sich die beiden darüber nicht mehr: "Wenn sie das sagt, dann geben wir der Frau mal recht", gibt sich der Blondschopf geschlagen.

Aufregend geht es in der Folge auch weiter: Patricia scheint der Aufregung nicht ganz gewachsen zu sein. Sie erleidet mitten auf der Bühne einen Schwächeanfall! Promiflash liegt bisher unveröffentlichtes Material vor, das zeigt, wie Mitstreiter und Ersthelfer der Österreicherin beistehen bis der Krankenwagen eintrifft. Zu sehen sind diese Szenen sowie die Performances der Teilnehmer ab 20:15 Uhr bei RTL2.

"Battle of the Bands – Boys vs. Girls" – immer donnerstags ab 20:15 Uhr bei RTL2. Täglich neue Inhalte in der neuen "Battle of the Bands"-App. Die App ist für Android und iOS erhältlich.

RTL2 Patricias Schwächeanfall bei "Battle of the Bands"

