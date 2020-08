Jetzt holte Pamela Reif (24) die Zeugnisse raus – und da stand doch glatt eine Überraschung drin! Schon seit Längerem ist bekannt, dass die Fitness-Influencerin nicht nur eine erfolgreiche Netz-Persönlichkeit ist, sondern auch eine sehr gute Schülerin war. Kürzlich deutete die 24-Jährige bereits an, dass ihre schlechteste Note in der Schule eine Drei gewesen sei und sie das Abitur sogar mit 1,0 abgeschlossen habe! Behaupten kann Pam ja relativ viel, aber jetzt lieferte sie auch den Beweis: Sie war tatsächlich in der Schule eine Überfliegerin, in der Oberstufe aber trotzdem nicht ganz perfekt!

Pamela startete jetzt in ihrer Instagram-Story eine Frage-Antwort-Runde, und ein neugieriger Follower wollte dabei wissen, was sie für Noten in der Schule hatte. Daraufhin zeigte die Blondine ihre Zeugnismappe in die Kamera, und siehe da: Nur Einsen und Zweien in jedem Schuljahr und in nahezu jedem Fach! "Ich habe immer aufgepasst, habe nie geschwänzt. Aber für mein Abitur habe ich mich richtig ins Zeug gelegt und mit 1,0 abgeschlossen", kommentierte die gebürtige Karlsruherin. Beim Abi zählen aber glücklicherweise nicht alle Noten, einige Halbjahre gehen nicht in die Gesamtwertung ein: "Es gab nur ein Fach, in dem ich nicht die volle Punktzahl erreicht habe – ausgerechnet Sport!", lachte sie, während sie auf die zwei Zweien zeigte.

Damit hätten ihre 6,2 Millionen Fans auf Social Media sicher nicht gerechnet, denn die meisten von ihnen dürften die Disziplin und die Fitness des Web-Promis mit Neid beäugen. "Ich kann mit nichts weiter angeben, weil ich nicht studiert habe. Ich habe nur einen Schulabschluss. Aber ich bin sehr stolz auf meinen Abschluss", gibt sie schließlich zu. Hättet ihr gedacht, dass Pamela in Sport in der Schule "nur" gut war? Gebt eure Meinung in der Umfrage ab!

Instagram / pamela_rf Pamela Reif bei sich zu Hause im März 2020

Instagram / pamela_rf Pamela Reif im Juli 2020

Instagram / pamela_rf Pamela Reif, Fitness-Influencerin

Hättet ihr gedacht, dass Pamela Reif in der Schule manchmal nur eine Zwei in Sport hatte? Klar, niemand ist perfekt! Überhaupt nicht – immerhin ist sie eine absolute Sportskanone! Abstimmen Ergebnis anzeigen



