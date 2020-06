Pamela Reif (23) ist offenbar nicht nur beruflich eine absolute Überfliegerin! Schon seit vielen Jahren versorgt die Karlsruherin ihre Fans im Netz mit Inhalten rund um die Themen Fitness, Ernährung, Lifestyle und Mode. Inzwischen gehört sie damit zu den größten Influencern Deutschlands. Zudem hat sie bereits zwei Bücher veröffentlicht, einen eigenen Podcast und produziert Work-out-Videos. Pamelas Erfolgsgeschichte zeichnete sich offenbar schon in ihren Noten ab: Sie war sehr gut in der Schule!

Auf Instagram hakte ein neugieriger Fan bei der Sportliebhaberin nach und wollte wissen, was in der Schule ihre schlechteste Note war. Dazu verriet sie: "Ich bin so ein Nerd. 2-3." Dem stimmte auch ihr Bruder Dennis zu, der währenddessen hinter ihr saß und lachte. Ob Pamela häufiger so eine "schlechte" Note einstecken musste, verriet sie allerdings nicht.

In der Regel hat Pamela in der Schule die Bestnote kassiert. Wie sie bereits vor vier Jahren gegenüber Promiflash verriet, hat sie ihr Abitur sogar mit einem Notendurchschnitt von 1,0 absolviert: "Ich war eine gute Schülerin, weil es mir Spaß gemacht hat, zu lernen." Auf ihrem Account habe sie das aber weitestgehend verheimlicht: "Ich wollte nicht, dass das so rüber kommt, als würde ich angeben."

Instagram / pamela_rf Pamela Reif im Juni 2020 in Düsseldorf

Instagram / pamela_rf Pamela Reif im Mai 2020

Instagram / pamela_rf Pamela Reif im Februar 2020 auf den Malediven



