Bei ihr kommen nur gesunde Sachen auf den Tisch! Pamela Reif (23) ist seit Jahren eine gefragte Fitness-Influencerin. Mit ihren Workouts auf YouTube hat sie vor allem in den vergangenen Wochen einen regelrechten Follower-Boom erlebt. Kein Wunder, dass immer mehr Fans an ihrem Leben und Lifestyle Interesse gefunden haben – und genau aus diesem Grund, gibt sie auch immer mehr von sich preis: Pamela verrät jetzt, was an einem Tag auf ihrem Speiseplan steht!

In ihrer Instagram-Story zeigte die gebürtige Karlsruherin ihrer Community einen Tag lang ihr gesamtes Essen. So bereitete sich die 23-Jährige am Morgen ein reichhaltiges Porridge mit Äpfeln und Zimt zu. Einige Stunden später war dann die Zeit für ein verspätetes Mittagessen: Hierfür machte sich die Sportliebhaberin einen bunten Salat bestehend aus Süßkartoffeln, Sonnenblumenkernen, Äpfeln, Gurken und einem Zimt-Dattel-Dressing.

Doch wer jetzt denkt, dass das schon alles war, der täuscht sich. Am Abend setzte Pamela noch einmal auf die volle Protein-Dröhnung und genehmigte sich Hähnchenbrust mit Spinat, Tomaten und Eiern. Auch ein Nachtisch durfte nicht fehlen, der aus dunkler Schokolade und Mandel-Butter bestand. "Ich liebe es, Kalorien über den Tag verteilt für mein Dessert einzusparen", erklärte sie ihre ziemlich üppige Süßspeise.

