Glück im Beruf, Pech in der Liebe – dieses alte Sprichwort scheint definitiv auf das Leben von Olivia Munn (40) zuzutreffen. Die Schauspielerin feierte bisher mit Mega-Streifen wie X-Men und vielen weiteren Blockbustern große Erfolge. Allerdings scheint nun ein anderer Bereich gelitten zu haben, ihr Privatleben. Nach mehr als zwölf Monaten auf Wolke sieben soll sich die 40-Jährige plötzlich von Tucker Roberts getrennt haben!

Die News bestätigten nun gleich zwei Insider gegenüber Us Weekly: So soll nicht nur der Pressesprecher des Präsidenten eines Sportclubs die Trennung dem Magazin gegenüber bejaht haben – denn auch das Management der Kino-Bekanntheit konnte es nicht dementieren. Dabei besonders interessant: Den neuen Informationen zufolge seien Olivia und Tucker bereits seit Ende 2019 nicht mehr zusammen! Dabei waren vor wenigen Tagen noch Gerüchte um einen Zusammenzug in Umlauf.

Die Gründe für das Liebesaus werden bislang verschwiegen. Lediglich die Tatsache, dass die zwei im Guten auseinander gegangen sein, ist bekannt. Das Ex-Paar hatte sich im Winter 2018 zum ersten Mal Händchen haltend gezeigt, seine Beziehung seitdem aber nicht an die große Glocke gehangen.

Getty Images Olivia Munn, Schauspielerin

Twitter / BLT Tucker Roberts, E-Sports-Star

Instagram / oliviamunn Schauspielerin Olivia Munn im Januar 2020

