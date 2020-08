Diese Geburtstagsüberraschung war ein voller Erfolg! Motsi Mabuse (39) und ihre jüngere Schwester Oti sind ein Herz und eine Seele. Aufgrund ihrer Jobs können die beiden sich jedoch nicht regelmäßig sehen. Während Motsi viel Zeit in Deutschland verbringt, ist Oti für Strictly Come Dancing gerade in Großbritannien unterwegs – und war somit auch an ihrem Geburtstag weit weg von ihren Liebsten in Südafrika. Zum Glück ist aber auf Motsi Verlass: Die Let's Dance-Jurorin ließ sich etwas ganz Besonderes für Oti einfallen.

Oti hat am Morgen ihres Geburtstags einen Überraschungs-Zoom-Anruf von ihren Freunden und ihrer Familie bekommen. "Motsi hat alles geplant", freute die Tänzerin sich auf Instagram. Und da musste Motsi offenbar ihr ganzes Organisationstalent einsetzen. Denn wie ein Clip zeigt, waren Oti zahlreiche bekannte Gesichter gleichzeitig zugeschaltet, die ihr alle zu ihrem 30. Geburtstag gratuliert haben.

Für ihren neuen Lebensabschnitt ist die Südafrikanerin absolut bereit: "Ich bin glücklich und so dankbar für alles und jeden in meinem Leben. Ich bin wirklich von ganzem Herzen glücklich und gespannt auf dieses Kapitel in meinem Leben", zeigte sie sich in ihrem Beitrag ganz euphorisch.

Doug Peters/Empics/Actionpress Motsi und Oti Mabuse bei den National Television Awards 2020

Instagram / otimabuse Oti Mabuse, August 2020

Instagram / otimabuse Oti Mabuse an ihrem 30. Geburtstag

