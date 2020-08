Dieses Geständnis dürfte den einen oder anderen Fan ziemlich überrascht haben! Ellen Pompeo (50) gehört schon fast zum Inventar von Grey's Anatomy – seit Folge eins steht die Schauspielerin für die beliebte Arztserie vor der Kamera. Während zahlreiche Kollegen die Sendung bereits verließen, bleibt Ellen ihrer Rolle, Meredith Grey, auch stolzen 16 Jahren noch treu. Allerdings nicht, weil ihr ihr Charakter so sehr ans Herz gewachsen ist, sondern weil der Job gut bezahlt wird.

Das gibt Ellen nun im Podcast Jemele Hill Is Unbothered offen zu. "Weißt du, ich habe mich entschieden, in der Show zu bleiben. Für mich persönlich war ein gesundes Leben zu Hause wichtiger als Karriere", erklärt sie ihren Standpunkt. Die 50-Jährige ist Mutter von drei Kindern und will dem Nachwuchs das Leben ermöglichen, das sie selbst nicht hatte: "Ich hatte keine besonders glückliche Kindheit. Ein glückliches Zuhause zu haben, war wirklich etwas, das ich anstreben musste, um das Loch in meinem Herzen zu schließen."

Anstatt sich nach anderen Jobs umzuschauen, ging Ellen also den sicheren Weg und entschied sich für die finanzielle Absicherung. "Und so traf ich die Entscheidung, Geld zu verdienen anstatt kreativen Rollen hinterherzujagen", ergänzt die Meredith-Darstellerin. Und ihre Strategie geht tatsächlich auf: Ellen gehört zu den Topverdienern der Serienbranche – Berichten zufolge soll sie mittlerweile etwa 20 Millionen Dollar pro Jahr verdienen.

United Archives GmbH/ActionPress Ellen Pompeo als Meredith Grey bei "Grey's Anatomy"

ROMA / MEGA Ellen Pompeo mit Sohn Eli Christopher in Studio City

Getty Images Ellen Pompeo, "Grey's Anatomy-"-Star

