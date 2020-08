War Ellen DeGeneres etwa schon immer so fies? Derzeit steht es nicht sonderlich gut um das Ansehen der "The Ellen DeGeneres Show"-Moderatorin. In den vergangenen Wochen gelangten immer mehr Anschuldigungen in die Öffentlichkeit: Die 62-Jährige sei als Chefin unerträglich, soll ihre Angestellten mobben und für schlechte Arbeitsbedingungen sorgen. Ehemalige Mitarbeiter behaupteten zudem, dass sie von drei Sendungsproduzenten der Show sexuell belästigt wurden. Nun meldet sich ein gewisser Ben Gravolet zu Wort, der angibt, als Elfjähriger massiv von der Moderatorin beleidigt worden zu sein. Und noch mehr: Sie habe sogar Freude dabei empfunden, ihn wegen seines Gewichts zu demütigen.

Damals sei die US-Amerikanerin 20 Jahre alt gewesen und Ben noch ein Kind, wie er DailyMailTV erzählte. Sie habe damals im Büro seiner Mutter gearbeitet, wo er manchmal seine Hausaufgaben erledigte. Dabei sei es passiert: "Sie hat mich wegen meines Gewichts kritisiert – mich als 'dumm' und 'fett' betitelt. Sie hat sich über meine Klamotten lustig gemacht", erinnerte er sich. Die Bemerkungen von Ellen (62) hätten Folgen gehabt: "Ich war schon immer wegen meines Körpers unsicher und das hat es noch verschlimmert."

Dafür gebe es keine Entschuldigung – immerhin sei der heute 52-Jährige damals ein wehrloses Kind gewesen. Als er mitbekam, wie Ellen berühmt wurde, sei er fassungslos gewesen: "Die Leute sagten, wie toll sie sei. Ich dachte nur, dass sie eine gute Schauspielerin sein muss, weil sie eine der bösartigsten Personen ist, die ich je kennengelernt habe."

Anzeige

Getty Images Ellen DeGeneres im Januar 2020

Anzeige

Getty Images Ellen DeGeneres, Talkshow-Host

Anzeige

Getty Images Ellen DeGeneres im Oktober 2012

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de