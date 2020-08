Juana Princess legt die Gründe ihrer Teilnahme bei Like Me I’m Famous dar! Ab dem 11. August wird die neue Realityshow auf RTL ausgestrahlt – an der neben Sarah Knappik (33), Aurelio Savina (42) und Melanie Müller (32) auch die Partysängerin teilnimmt. Zuvor stand sie schon für zahlreiche TV-Formate wie DSDS, Das Supertalent, Frauentausch und "Der Blauchlichtreport" vor der Kamera. Hat sie womöglich bei der neuen Sendung nur mitgemacht, um ihre Bekanntheit weiter zu steigern?

Gegenüber Promiflash verriet die Reality-Bekanntheit, dass es ihr bei der Show größtenteils tatsächlich um Fame ging: "Da ich die Aufmerksamkeit liebe und gerne in der Öffentlichkeit stehe, dachte ich, das ist doch genau das richtige Format für mich." Dass Juana dabei auch herausfinden kann, wie beliebt sie in einer Gruppe ist und nach außen auf Menschen wirkt, habe zusätzlich ihr Interesse geweckt. "Ansonsten hat mich auch das Preisgeld gereizt – und natürlich, wie es wohl so sein wird, mit zehn Personen in so einem Haus zu sein und mich selbst zu testen, ob ich das überhaupt kann mit so vielen auf einem Haufen", fügte die Hamburgerin hinzu.

Doch auch der Spaß, die Unterhaltung und das Abenteuer seien weitere Motivationsfaktoren gewesen. Zudem könne Juana in der Sendung endlich zeigen, dass sie mehr drauf hat als nur das Singen.

TVNOW zeigt insgesamt acht Folgen "Like Me – I’m Famous" ab dem 11. August 2020 immer dienstags.

Instagram / juana_princess Juana Princess, TV-Bekanntheit

Instagram / juana_princess Juana Princess im Juli 2020

Instagram / juana_princess Juana Princess, ehemalige DSDS-Kandidatin

