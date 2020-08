Macht er sich im Container am Ende keine Freunde? Ende dieser Woche sind 16 Stars und Sternchen in den Märchenwald von Promi Big Brother eingezogen. Die Kandidaten sind also erst seit wenigen Tagen im TV-Container, doch es herrscht schon Zoff unter den Bewohnern. An Tag drei rastet DJ und Schauspieler Senay Güler (44) komplett aus: Nach Emmy Russ geht er auf Jasmin Tawil (38) los!

Ob der Nikotinentzug der Grund für seine schlechte Laune ist? Zumindest ist Senay ziemlich auf Krawall aus! Am ersten Tag hatte er einen Streit mit Beauty & The Nerd-Beauty Emmy. Heute geriet er mit Ex-GZSZ-Darstellerin Jasmin aneinander – weil sie ihn nicht alleine lassen wollte. "Ich möchte mich mit niemandem unterhalten. Deswegen ziehe ich mich zurück. Ich muss mich nicht mit jedem verstehen. Ich bin in einem Alter, wo ich mir aussuchen kann, wenn ich mag. Warum willst du mich jetzt rüberholen? Im Moment gehst du mir auf den Keks. Hör auf, andere Leute so positiv zu sehen", blaffte er die Blondine an.

Später gab es noch wegen einer anderen Sache Streit. Senay wollte die gewonnenen Taler aus einem Spiel für Zigaretten ausgeben: "Ich kann auch auf die Zigaretten verzichten, dann bin ich aber weiter gereizt. Es ist nicht so, dass ich eklig sein will, es ist nur so, dass meine Nerven blank liegen", erklärte er sein Verhalten. Am Ende konnte sich die Gruppe einigen: Es wurden Zigaretten und eine Tafel Schokolade gekauft.

