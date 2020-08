Don Francis redet offen über seine Geldprobleme! Der selbst ernannte "König von Lloret" ist bald bei der neuen Realityshow Like Me – I'm Famous zu sehen. In dem Trashformat treten zehn bereits TV-bekannte Kandidaten an und kämpfen dabei um Anerkennung und "Gefällt mir"-Angaben ihrer Konkurrenten. Der beliebteste Teilnehmer geht mit einem Gewinn in Höhe von 100.000 Euro nach Hause. Don Francis verriet nun Promiflash, weshalb er sich in die neue Sendung wagte.

"Mich hat an dem Format gereizt, dass es eine Villa war, wo ich alte Bekannte vermutete", stellte der Entertainer im Gespräch mit Promiflash klar. Und tatsächlich traf der 46-Jährige auf eine langjährige Freundin in der Show-Villa: Melanie Müller (32) nahm auch an "Like Me – I'm Famous" teil. Seine Mitbewohner seien jedoch nicht seine einzige Motivation gewesen: "Und natürlich hat mich die Kohle gereizt", gab der Partyveranstalter zu. Aufgrund der aktuellen Situation würde die Bar des Wahl-Spaniers im Moment nicht gut laufen, weshalb er das Geld gut gebrauchen könne.

"Aber es war eine gute Entscheidung, bei diesem Format mitzumachen und es hat mich wieder einmal ein Stückchen weiser gemacht", fasste Don Francis seine Reise bei der neuen Show zusammen.

TVNOW zeigt insgesamt acht Folgen "Like Me – I’m Famous" ab dem 11. August 2020 immer dienstags.

