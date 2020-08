Alle Fans der gepflegten Trash-Unterhaltung dürfen sich freuen: Nach Kampf der Realitystars startet am 11. August eine weitere neue Reality-TV-Show: In Like Me – I'm Famous kämpfen zehn Promis darum, die meisten Likes zu bekommen, während sie zusammen in einer Luxus-Villa hausen. Der Sieger der Show darf am Ende 100.000 Euro mit nach Hause nehmen. Doch die meisten Promi-Teilnehmer machen nicht nur wegen des Geldes bei dem Format mit – sie haben andere Gründe!

Sarah Knappik (33), die nach ihrer Teilnahme bei Germany's next Topmodel unter anderem im Dschungelcamp und bei Promi Big Brother zu sehen war, sieht "Like Me – I'm Famous" als hervorragende Ergänzung ihres Portfolios: "Es ist ein neuartiges Fernsehkonzept, welches ich so noch nicht in meinen Händen gehalten habe. Da ich mich so gut wie in fast jedem TV-Format ausprobiere, passt das ganz gut in meine Sammlung", erklärte sie Promiflash. Auch Frauenversteher und Ex-Bachelor in Paradise-Kandidat Aurelio Savina (42) ist der Meinung, dass das Konzept der Show erfrischend sei. Und Aurelios ehemaliger Rosen-Kollege Filip Pavlovic (26) ergänzte: "Ich denke, das Ungewisse [hat mich gereizt]. Es ist immer besonders, in der ersten Staffel dabei zu sein und nicht genau zu wissen, was einen erwartet."

Lediglich Partysängerin Juana Princess gibt zu: Sie habe auch das Preisgeld gereizt – "und natürlich, wie es wohl so sein wird, mit zehn Personen in so einem Haus zu sein und mich selbst zu testen, ob ich das überhaupt kann mit so vielen auf einem Haufen", sagte sie Promiflash. Außerdem freue sie sich über die TV-Präsenz.

TVNOW zeigt insgesamt acht Folgen "Like Me – I’m Famous" ab dem 11. August 2020 immer dienstags.

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Sarah Knappik bei "Like Me – I’m Famous"

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Aurelio Savina bei "Like Me – I’m Famous"

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Filip Pavlovic bei "Like Me – I’m Famous"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de