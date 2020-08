Für Claudia Kohde-Kilsch (56) wird es ernst! Sie zieht sie in den legendären Promi Big Brother-Container – eine ganz neue Erfahrung für die ehemalige Profi-Tennisspielerin, denn damit gibt sie gleichzeitig auch ihr Debüt im Reality-TV. Ob sie dem Format gewachsen ist? Mit Promiflash plauderte sie jetzt über die Strategie, die sich vor dem Staffelstart zurechtgelegt hat. Sie erklärte, dass sie sich an dem Auftritt eines ehemaligen PBB-Siegers orientieren möchte.

Die Rede ist von Fußballstar David Odonkor (36), der 2015 gewonnen hat. "Der ist auch ein sehr ruhiger Mensch. Es ist ein Unterschied, ob man ruhig ist oder für die Zuschauer langweilig wirkt. Ich kann nur so sein, wie ich bin", betonte Claudia gegenüber Promiflash. Es sei natürlich schwierig, einzuschätzen, wie die Leute auf sie reagieren werden. Aber ihr sei es vor allem wichtig, authentisch zu bleiben. "Ich glaube nicht, dass der, der am lautesten schreit und 'rumpöbelt', immer gut ankommt", stellte sie klar.

Sie würde sich freuen, wenn sie mit ihrer entspannten Art weit kommt – oder vielleicht sogar gewinnt. Doch der Sieg sei für sie nicht das Wichtigste. "Wenn man ungesunden Ehrgeiz entwickelt, ist das nicht förderlich. Aber das haben wir Sportler in uns: Wenn wir was machen, wollen wir es gut machen", verriet sie weiter. Was meint ihr: Hat Claudia Chancen auf den Titel? Stimmt ab!

Instagram / claudiakohdekilsch Claudia Kohde-Kilsch im Jahr 2020

Getty Images David Odonkor nach seinem "Promi Big Brother"-Sieg 2015

Sat.1 / Marc Rehbeck "Promi Big Brother"-Bewohnerin Claudia Kohde-Kilsch

