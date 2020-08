Nachschub in Sachen Baby-Content bei Fiona Erdmann (31)! Am vergangenen Donnerstag erfreute die ehemalige Germany's next Topmodel-Teilnehmerin ihre Fans mit der Bekanntmachung, dass sie erstmals Mutter geworden ist. Mit einem ersten Familienfoto bestätigte die Beauty, dass ihr Sohn das Licht der Welt erblickt hat. Die Geburt des Kleinen soll ziemlich turbulent gewesen sein, denn er kam rund einen Monat zu früh. Mittlerweile ist ihr Mini-Me aber schon eine Woche alt und Fiona gibt ein erstes Mama-Update.

"Der härteste, aber schönste Job, den ich jemals hatte", schreibt das Model auf Instagram zu einem neuen Schnappschuss von sich und seinem Spross. Mit geschlossenen Augen liegt das Baby an ihrer Brust, die 31-Jährige umfasst den kleinen Körper liebevoll mit ihren Händen und hat ihre Wange an seinen Kopf geschmiegt. "Mein Schatz ist heute eine Woche alt und es ist schon so viel passiert. Ich bin noch immer überwältigt! Von allem, was hier gerade passiert und was ich gerade fühle!", schreibt die Dubai-Auswanderin weiter und versucht, ihre Gefühle in Worte zu fassen. Das neue Leben mit ihrem Sonnenschein beschert ihr neben zahlreichen Herausforderungen offenbar auch jede Menge Freude.

Auch wenn ihre Community aktuell neben zwei Social-Media-Aufnahmen noch nicht besonders viel von dem neuen Erdbewohner zu sehen bekommen hat, könnte sich das schon bald ändern, denn Fiona kündigt an, schon in den kommenden Tagen mehr von ihrem Alltag preiszugeben. "Ich würde euch gerne mehr berichten, aber ich muss mich selbst erst einmal ein bisschen sortieren", meint sie.

Facebook / FionaErdmann Fiona Erdmann im Juli 2020

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann, Moe und ihr Sohn

Getty Images Fiona Erdmann, Model

