Michelle (48) kann auch ohne viel Make-up überzeugen! Die Sängerin ist seit den 90ern nicht mehr aus der deutschen Schlagerszene wegzudenken und konnte in den vergangenen Jahren nicht nur musikalisch, sondern auch immer wieder mit ihrem guten Aussehen überzeugen. Das beweist sie bis heute regelmäßig mit Social-Media-Fotos, auf denen sie perfekt gestylt posiert. Nun glänzt die Beauty allerdings mit einem Schnappschuss, der sie mal von einer anderen Seite zeigt – und zwar ohne viel Glamour und völlig ungeschminkt!

Am Freitag teilte die "Willst du mich für immer?"-Interpretin ein Instagram-Bild, auf dem sie mit ihrem Hund kuschelt. Dabei präsentiert die einstige Blondine nicht nur ihre neue Frisur – sondern zeigt sich auch ganz ohne Wimperntusche, Lippenstift und Co.. Und das kommt bei den Fans offenbar ziemlich gut an: Das Foto wird nämlich mit zahlreichen Likes belohnt.

Michelle ist allerdings nicht die einzige Promi-Lady, die ihr natürliches Gesicht in die Kamera hält: Erst Anfang Mai hatte auch YouTuberin Dagi Bee (25) einen Post auf Instagram geteilt, auf dem sie ohne Make-up und mit Lockenmähne zu sehen ist, und erntete dafür ebenfalls jede Menge Lob: "Sauschön und du weißt ja, ich liebe deine Haare", schrieb ihre Kollegin Phiaka beispielsweise begeistert.

Sebastian Gabsch / Future Image / ActionPress Michelle, Schlagersängerin

RTL/Stefan Gregorowius; Instagram: Karsten Walter Collage: Michelle und Karsten Walter

Getty Images Michelle, Schlagersängerin

