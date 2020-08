Am Dienstag startet das brandneue Format Like Me I’m Famous. In der Reality-TV-Show werden zehn Promis eine Villa beziehen, um dort um die größte Beliebtheit und ein Preisgeld von 100.000 Euro zu kämpfen. In das TV-Abenteuer wagen sich unter anderem Melanie Müller (32), Sarah Knappik (33) und Aurelio Savina (42). Einen Tag vor der ersten Folge wurde nun ein Trailer veröffentlicht – und der verspricht schon jetzt: Drama, Streit und jede Menge Tränen!

"Ich möchte mich nicht mit dir unterhalten, weil du dumm bist", "Gewinn das Ding und fahr zur Hölle" oder "Ich hab selten so viel Scheiße aus einem weiblichen Mund gehört", sind nur einige Beleidigungen, die die Stars sich in dem RTL-Trailer an den Kopf werfen. Ganz laut mit dabei: Melanie Müller und Sarah Knappik! Doch zwischen all den Eskalationen scheinen zwei Promis sich auch näher zu kommen: Eine Szene zeigt die Kuppelshow-Stars Dijana Cvijetic (26) und Filip Pavlovic (26) beim Kuscheln. Ist das etwa der Beginn einer neuen Reality-TV-Romanze?

Bei "Like Me I’m Famous" geht es jedoch nicht darum, die große Liebe zu finden, sondern der beliebteste Teilnehmer zu werden. "Zehn Idioten sind aufeinandergetroffen, um Kohle zu gewinnen. [...] Wenn du ganz oben bist, bist du der Geilste, wenn du ganz unten bist, musst du leider die Villa verlassen", fasst Ex-Köln 50667-Darsteller Alexander Molz (24) in dem Clip die Sendung zusammen.

TVNOW zeigt insgesamt acht Folgen "Like Me – I’m Famous" ab dem 11. August 2020 immer dienstags.

TVNOW / Stefan Gregorowius Sarah Knappik bei "Like Me – I’m Famous"

TVNOW / Stefan Gregorowius Filip Pavlovic bei "Like Me – I’m Famous"

TVNOW / Stefan Gregorowius Alexander Molz bei "Like Me – I’m Famous"

